HURŞİT BOZKURT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kadeş Meydanı’nda Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı.

Meydan’da kurulan platformda konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Sizler yedi düveli yerli yeksan ettiniz. Fetö'yü akıttığı salyasında, sümüğünde boğdunuz. Sırtını PKK'ya Pyd'ye YPG'ye dayayanların alayına en güzel tokadı indirdiniz. Velhasıl Türk milletine ve İslam’a hasım olan kim var ise hepsini tarihin çöplüğüne gömerek, emperyalizm ve uşaklarına en güzel cevabı verdiniz. Kazanan Müslüman Türk milleti olmuştur. Kazanan Türk'ün adaletine hasret kalan mazlum milletler olmuştur. Var olsun liderimiz, genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli, var olsun Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yaşasın Cumhur ittifakı. Ne demiştik; 2023'te zilletin nefesi tamamen kesilecek, Türk ve İslam’a düşman kim var ise viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan herkese teşekkür ediyor, saygılarımla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.