Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl görevinden istifa etti. Karagöl yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir onurla yürüttüğü başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Göreve başladığı günden bu yana tek amacının Sivasspor’u hak ettiği yerlere taşımak olduğunu belirten Karagöl, gelinen noktada hem kişisel hem de kulübün menfaatleri açısından görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardığını ifade etti.

Açıklamasında duygularını paylaşan Karagöl, “Bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti hedefimiz. Hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek ve bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gurur kaynağıydı. Geride bıraktığımız süreçte yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum.

Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün yararına, görevi devretmek en doğru karar oldu. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her zaman desteklerini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için yalnızca bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet ve bir gönül meselesidir. Görevim sona erse de, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir” dedi.