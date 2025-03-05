Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen ortaokullar düzeyi Siyer-i Nebi yarışmasına başvurular devam ediyor.

AGD’den yapılan açıklamada ortaokullar düzeyi Siyer-i Nebi yarışmasına başvuruların 3 Şubat’ta başladığı hatırlatılarak, son başvuru tarihinin 13 Nisan olduğu belirtildi.

Yarışmada Türkiye genelinin yanında Çorum ödüllerinin verileceğinin ifade edildiği açıklamada, sınavın 4 Mayıs’ta yapılacağı sonuçların ise 23 Mayıs’ta açıklanacağı dile getirildi.

Yarışmada ülke geneli birinciye 20 bin lira, ikinciye 18 bin lira, üçüncüye 15 bin lira, dördüncüye 13 bin lira beşinciye ise 10 bin lira ödül verilecek.

Çorum il genelinde derece elde edecek öğrencilere ise şu ödüller verilecek:

“Birinciye bisiklet, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye drone, dördüncüye akıllı kol saati, beşinciye bluetooth kulaklık.”

Ayrıca sıralamada 6-10 arasına 1000 TL, 11-20 arasına ise 500 TL kırtasiye hediye çeki verilecek.