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Kamuoyunda ismi yeniden belediye başkan adayı olacağı yönünde sık sık gündeme gelen önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, yaptığı paylaşım ile yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylık sinyali verdi.

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damgasını vurdu.

PROJELERİYLE ŞEHİRE DAMGASINI VURDU

29.03.2009 - 30.01.2018 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yapan Av. Muzaffer Külcü, alt ve üst yapı yatırımlarının yanında, eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında hayata geçirdiği projelerle dikkat çekmiş ve şehrin gelişimine büyük katkısı olmuştu.

KÜLCÜ’DEN TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği ve Çorum’a damga vuran projelerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Muzaffer Külcü’nün, “Daha gidecek çok yolumuz, görecek çok günümüz, yapacak çok işimiz var. Sizinle her şeye varım ben” mesajı da büyük ilgi gördü.

ÇOK SAYIDA DESTEK GELDİ

Takipçilerini heyecanlandıran Külcü’nün paylaşımına çok sayıda “yanındayız ve destekliyoruz” şeklinde mesaj geldi.