Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada 4. hakem Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.
1.Lig'de dün Bursaspor-İstanbulspor maçını yöneten Demirbaş, skandal bir karara imza attı.
Mücadele Bursaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle devam ederken, İstanbulspor sol kanattan, ev sahibi ekibin yarı alanından bir taç atışı kullandı.
TAÇTAN GELEN TOPA OFSAYT VERDİ!
Taçtan gelen topla gelişen İstanbulspor atağında, yardımcı hakemin uyarısıyla oyunun hakemi Ayberk Demirbaş, yeşil sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir karara imza atarak ofsayt düdüğü çaldı.
Dünkü skandal kararın ardından bugün MHK, Çorum FK-Eyüpspor maçında 4.hakem olarak görev alacağı duyurulan Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu'nu atadı.