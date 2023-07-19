SMA Tip 2 hastası İbrahim Çalış, Çorumlu hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3. çocukları olan İbrahim Çalış için Valilik onaylı olarak başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Minik İbrahim’in tedavi olabilmesi için gereken para hayırseverlerin yardımlarıyla toplanacak.

SMA hastası olan İbrahim Çalış’ın ailesi, Çorum’da kurum ve kuruluşları, siyasi parti yöneticilerini ziyaret ederek destek istedi.

DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Baba Mansur Çalış ve anne Tuğba Çalış, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir eşliğinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ı, Nefes Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Avcı’yı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ı ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu’yu ziyaret etti. Çalış ailesi, İbrahim’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, henüz yüzde 37 seviyesinde olan kampanyanın tamamlanması ve çocuklarının sağlığına kavuşması için destek istedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Çorum halkının çok duyarlı ve yardımsever olduğunu belirterek, İbrahim’in kampanyasının bir an önce biteceğine yürekten inandığını, kampanyanın mutlu sonla tamamlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.

İBOŞ’U YAŞATALIM

Verilen bilgiye göre; SMA ölümcül kas hastası olan İbrahim Çalış'ın 8 aydır %37 olan kampanyası halen devam ediyor. Annesi Tuğba, babası Mansur Çalış, Zolgensma ilacının bir an önce alınmasıyla İbrahim’in %98 oranında kas kaybının önleneceğini söyleyerek, çocuklarının normal bir bebek gibi hayatına devam edeceğini ilettiler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, “İbrahim’in sağlığına kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu da İbrahim’in sağlığına kavuşması için gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı ise ilk günden itibaren İbrahim’e desteklerde bulunduğunu ve sağlığına kavuşana kadar da hem ailenin hem de İbrahim bebeğin yanında olacaklarını vurguladı.

İbrahim’e umut olmak isteyenler için;

VALİLİK ONAYLI İBAN BİLGİLERİ:

TL IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01 Dolar IBAN:TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02

Euro IBAN:TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03

Ziraat Bankası - Swift kodu: TCZBTR2A – Alıcı İbrahim Çalış – Açıklama: İboş Yaşasın

(Haber Merkezi)