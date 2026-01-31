Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından, “Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar” konulu seminer gerçekleştirildi.

Meslek mensuplarının yoğun katılım gösterdiği seminerde, dönem sonu uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı tarafından verilen seminerde dönem sonu işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve güncel mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemler ele alındı.

Seminerin sonunda, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, katkılarından dolayı YMM İsmail Bağcı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Baran, meslek mensuplarının mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Çorum SMMMO yetkilileri, mesleki gelişime katkı sunan seminer ve eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

