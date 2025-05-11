Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO) 25. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı haftasonu gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan Ceyhan Baran’ın listesi 241 oy aldı. Diğer aday Ayhan Şahin ise 129 oy da kaldı.

Dün başlayan genel kurulda başkan adayları Ceyhan Baran ve Ayhan Şahin birer konuşma yaparak üyelerden oy istedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent Demiröz yaparken, başkan yardımcılığını Mustafa Tahsin Ertürk, divan üyeliğini ise Nazik Bulut ve Özlem Ateş yaptı.

Konuşmaların ardından odanın gelir, gider bilançoları ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Bugün ise seçimlere geçildi.

Çarşaf liste usulü yapılan seçimde yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

SMMMO’nun yeni yönetimi Ceyhan Baran ve listesinden Mustafa Torun ve Fatih Barlık ile Ayhan Şahin ve listesinden Bilgin Sucu’dan oluştu.

Oda’nın yeni başkanı ise yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında belli olacak.