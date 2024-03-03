Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, Vergi Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran beraberinde Başkan Yardımcısı Sayman Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekdaş Karabacak ve Didem Şimşek Üzbey ile birlikte İl Defterdarı Sertan Köylü, Hasan Paşa Vergi Dairesi Müdürü Selami Erkoç, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Hasan Paşa Vergi Dairesi ile Çorum Vergi Dairesi personellerini ziyaret ederek Vergi Haftasını kutladı.