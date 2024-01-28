Yozgat’ta sobadan sızan Karbon monoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti

Sarıkaya ilçesine bağlı Kürkçü köyünde yaşayan Rahime Kula (58) ve oğlu İlyas Kula'dan (41) yakınları haber alamayınca durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Rahime ve İlyas Kula'nın cenazeleri otopsi için Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.