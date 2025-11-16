Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Kasım Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.
Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilite edilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar masaya yatırıldı.
Kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması, barınak hizmetlerinin geliştirilmesi ve sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturulması amacıyla yeni planlamalar üzerinde duruldu.
Çorum’da sahipsiz hayvanların güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak adına yürütülen kurumlar arası iş birliğinin aynı hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı.