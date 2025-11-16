Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, şehit cenazesinin ardından Sungurlu’da teşkilatları ziyaret etti.

Milletvekili Kayrıcı, ilk olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kayrıcı, daha sonra geçtiğimiz günlerde yeni binalarına taşınan MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İlçe Başkanı Ethem Alaf ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez'e 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.