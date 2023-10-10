Tahmini Okuma Süresi: dakika

Elazığ'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, M.B. ve Y.E. isimli şahısların yapılan ayrı ikamet aramasında 40 gram toz esrar, 163 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 26 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi. Y.E. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikata başlanırken, M.B. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA