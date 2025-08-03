Çeşitli araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde genel olarak ilk sırada ya Ak Parti ya CHP oluyor. Bu kez durum başka... Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara "Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?" diye soruldu. Anket sonuçları şaşırttı.

Asal Araştırma 7-13 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri bin 985 kişi ile yaptığı anketi paylaştı. Ankette "Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?" diye soruldu.

Anketin sonucu bir hayli şaşırttı. Katılımcıların verdiği cevaba göre ilk sırada ne AK Parti var ne de CHP...

İkisi de iyi yönetemez: %40.6

İktidar daha iyi yönetir: %26.0

Muhalefet daha iyi yönetir: %22.4

İkisi de iyi yönetir: %1.2