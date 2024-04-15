İstanbul Devlet Tiyatrosunun ‘Sonbahara Son Güller’ isimli oyunu Çorum’da sahnelenecek.

Özen Yula’nın yazıp yönettiği 2 perdelik oyun 19 Nisan Cuma günü saat 20.00’da, 20 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

“1980 yılının en karışık günlerinde, Gaziantep’in Ferah Saz’ında beş kadın şarkıcı sıradan bir geceye hazırlanmaktadır. Fasıl şarkıları, gazinonun renkleri güzel bir eylül gecesi vaat eder insanlara. Ancak o gece, gazinodaki herkesin hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Bazen hayatın bir yerinde büyük bir boşlukta bulur insan kendisini. İşte o boşluk bir nihaventte hayat bulur bu kez. “Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.” Şıkır şıkır, fıkır fıkır, rengârenk şarkılarla ve türkülerle yeni bir tarih de yazılır elbet!”

Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu gişesi ve www.biletinial.com’da tam 45 lira, indirimli 30 liradan satışa sunuldu. (Haber Merkezi)