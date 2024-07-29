İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan da tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatan Aşgın, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun sonunun Hitler gibi olacağını söyledi.

Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bir gece ansızın... demek istiyor Reis, bilen bilir. Kıyamete dek yaşayacak Filistin'in yanında, sonu muhtemelen elimizden olacak İsrail'in kabuslarındayız. Ha Hitler ha Netenyahu. Sonları da kafaları gibi aynı olacak." ifadelerini kullandı