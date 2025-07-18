Çorum Belediyespor’un iki milli güreşcisi Mehmet Akif Sönmez ve Eren Uzun Paralimpik Yaz Olimpityarı için kampa girdi.

15-16 Kasım tarihlerinde Japonya’nın Tokyo kentinde yapılması planlanan İşitme Engelliler Güreş Paralimpik Yaz Olimpiyatları kampı Niğde Demirkazım milli takımlar kamp eğitim merkezinde dün başladı.

Bu kampa Çorum Belediyespor güreşcilerinden 57 kiloda Mehmet Akif Sönmez ve 74 kiloda Eren Uzun da katıldı. Çorum Belediyespor Güreş antrenörü Bülent Tuzcu Türkiye Şampiyonasında dereceye yapan iki sporcusunun milli takım kampında Olimpiyatlara gitmek için mücadele edeceğini söyledi.

Tuzcu Sönmez ve Uzun’un bu olimpiyatlarda ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.