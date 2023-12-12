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Gazetemizi ziyaret eden Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılık mesleğinin sorunlarıyla ilgili içinde çözüm önerilerinin de olduğu 50 maddelik bir çalışma yapacaklarını belirterek, bu yol haritalarını yapacakları çalıştay sonrası Türk Eczacılar Birliği(TEB)’ne sunacaklarını söyledi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Oda Saymanı Özden Sak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kartal ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’la görüştü.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Erol Afacan, oda çalışmaları hakkında Mustafa Burak Yalçın’a bilgi verdi.

Mesleğin vizyonu, geleceği ve stratejisine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Afacan, “Çorum Eczası Odası olarak 50 maddelik “eczacılığın yol haritası” ile ilgili bir çalışmamız olacak. Hem eczacılar ile hem de kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde çalıştay yapacağız. Çalıştay sonunda da çözüm önerilerinin de olduğu bu çalışmayı Türk Eczacılar Birliği’ne sunacağız. Hem meslek sorunları hem de mesleğin geleceği, vizyonuyla, hareket planıyla ilgili bir proje. Hem meslekteki sorunların çözüm öneri hem de mesleğin geleceğini belirlemede noktasında eczacıların artık geleceği kendisinin çizmesi yönünde projelerimiz olacak” dedi.