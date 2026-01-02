Hitit Üniversitesi, akreditasyon alanında yürüttüğü çalışmalarla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki 2 program için daha akreditasyon aldı.

Hitit Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlatılan akreditasyon sürecinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bankacılık ve Sigortacılık ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programları Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi. 2026 yılı itibarıyla geçerli olmak üzere Bankacılık ve Sigortacılık Programı 4 yıllık tam akreditasyon, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ise 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı. Böylece Hitit Üniversitesinde akredite edilen program sayısı 15’e yükseldi.

MEDEK tarafından akredite edilen Bankacılık ve Sigortacılık ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

