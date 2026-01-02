Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Kasım ayında Çorum’un ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artış gösterirken ithalatta ise 7,0 düşüş yaşandı. Kasım’da Çorum’dan 261,2 milyon dolarlık ihracat, 265,9 milyon dolarlık ise ithalat yapıldı.

Çorum, kasım ayında ülke sıralamasında ihracatta 15., ithalatta ise 12. sırada yer aldı.

2025 yılı Kasım ayında Samsun'da ihracat 107,7 milyon dolar, ithalat 102,2 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 3,1 milyon dolar, ithalat 2,7 milyon dolar, Amasya'da ihracat 14,2 milyon dolar ithalat ise 5,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.