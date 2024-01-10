Çorum Belediyesi, 2023 yılında Sosyal Destek Kart kullanan 6 bin 895 aileye 12 milyon TL’lik yardımda bulundu.

Sosyal Destek Kart ödemeleri ise yeni yılda 800 TL’ye yükseltildi.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar veriyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan 6 bin 895 aileye 2023 yılında toplam 12 milyon TL’lik yardımda ödeme yaptıkların açıkladı.

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi.

Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, sosyal destek kart kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehirdeki 105 yerel marketten alışveriş yapabildiklerini hatırlattı.

Başkan Aşgın, hane başına yapılan ödemelerin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 500 TL’den 800 TL’ye çıkardıklarını da sözlerine ekledi.