İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, göreve geldiklerinde belediye bünyesinde sağlık kliniği, ağız ve diş sağlığı merkezi laboratuvar görüntüleme hizmetleri vereceklerini söyledi.

Ertekin, sosyal güvencesi olmayan ve dar gelirli vatandaşların, bu merkezlerden ücretiz olarak yararlanacağını ve sağlık hizmeti alacağını belirtti.

Ertekin ve İYİ Partili adaylar, seçim çalışmalarına iftar sonrası da devam ediyor. Ertekin ve beraberindekiler, akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi civarında bulunan kahvehane ve çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Ertekin, emekliler başta olmak üzere dar gelirlilere ayda bir kilo et, 100 ekmek ve bin TL kartlarına nakit yükleyeceklerini belirterek, bu kesimlere her ay 3 bin liralık destek sağlayacaklarını kaydetti.

Kahvehane sohbeti ve esnaf ziyaretlerine; parti yetkilileri ile belediye meclis üyesi adayları da katıldı. (Haber Merkezi)