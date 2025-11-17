Çorum'un İskilip İlçe Belediyesi yeni bir sosyal tesisi hayata geçiriyor.

İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; ilçe merkezindeki Hacıkarani Köprüsü yanında bulunan yapının modern bir sosyal tesise dönüştürülmesi için başlatılan tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye ekiplerinin koordineli bir şekilde yürüttüğü süreçte önemli aşamalar tamamlandı ve kısa süre içinde tesis hizmete hazır hâle getirilecek.

Tadilatın tamamlanmasıyla birlikte sosyal tesisi, İskilipliler'in aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği, şehrin sosyal yaşamına değer katacak nezih bir mekân olarak kente yeni bir soluk getirecek.

Projenin en kısa sürede halkın kullanımına sunulması için çalışmalar titizlikle devam ediyor.