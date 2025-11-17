Arca Çorum FK’da bir kötü haber de Aleksic’den geldi.

Kırmızı Siyahlı takımın cumartesi günü yaptığı antrenmanın son bölümünde alt adalesinden sakatlanan Aleksic dünki antrenmana çıkmadı.

Aleksic’in MR’ının çekildiğini belirten Sportif Direktör Mustafa Soley, MR sonucuna göre durumunun netlik kazanacağını söyledi.

Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı olan Geraldo takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor.

Bireysel olarak fizyoterapist gözetiminde çalışma yapan Geraldo’nun Bandırmaspor maçında forma giymesinin zor olduğunu belirten Sportif Direktör Mustafa Soley, Bodrum FK maçına yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.