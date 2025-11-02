Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki tek kişilik odasında banyo kapısında çarşafla asılı halde ölü bulundu. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, Tekirdağ Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOYLU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özer'in ölümü sonrası daha önce birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KALEMLERİNDEN İFTİRA AKAN SATILIKLAR"

Fotoğraf üzerinden ortaya atılan iddialara sert yanıt veren Soylu "Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'Bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar.

"SİZİNLE HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM"

Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar… Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları…

Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD'la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım."