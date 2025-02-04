MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, dün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi oturumunda dil sürçmesi sonucu istem dışı bir kelime kullandığını belirterek, kamuoyuna 'düzeltme ve özür' başlığında yeni bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"03.02.2025 tarihinde İl Genel Meclisi oturumunda konuşmamın bir kısmında dil sürçmesi sonucu, istem dışı bir kelimem dolayısıyla partim ve şahsım adına karalama propagandası yürütülmektedir. Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugünde aynısını söylüyorum,

Abdullah Öcalan terörist başı, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için, tüm Milliyetçi-Ülkücü camiadan ve Yüce Türk Milletinden özür dilerim."