Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personellerle yeni yıl hizmet sözleşmeleri imzalandı.

Törende konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin; "Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, her bir çalışanımızın katkısı büyük. Çözüm odaklı, disiplinli ve kararlı bir şekilde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Bu yıl da sizlerle birlikte Çorum tarımını daha ileriye taşıyacak olan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Hepinize yeni sözleşme yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni dönemde, hep birlikte verdiğimiz emeklerimizin daha büyük başarılara dönüşeceğine yürekten inanıyorum." dedi.