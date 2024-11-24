Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde, Mahmut Arıkan yeni genel başkan seçildi.

SAADET PARTİSİ, KONGREYE GİTTİ

Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

YENİ GENEL BAŞKAN MAHMUT ARIKAN

YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da adaylığını açıkladı. Birol Aydın 221 imza Mahmut Arıkan ise 741 imza delegenin desteğini aldı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 823 oy alan Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.