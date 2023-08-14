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Saadet Partisi Çorum Teşkilatı Ağustos ayı İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi.

Çatak Tabiat Parkında düzenlenen toplantı piknik havasında yapıldı.

İl Divan Toplantısına Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Muammer Bilgiç, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Işık, İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz, İlçe başkanları, teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve misafirler katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, “Saadet Partimizin öncülüğünde 81 il merkezimizde yaz aylarında tertip edilen piknik ortamında gerçekleştirdiğimiz İl Divan Toplantımızı bu senede Çatak Tabiat Parkında Milli Görüş sevdalıları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımıza iştirak ederek bizleri onurlandıran GİK Üyemiz Muammer Bilgiç Bey başta olmak üzere Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyemiz Ahmet Bölükbaş'a davetimizi kırmayıp bugün aramızda olan Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Bey ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Er Beye teşekkür ediyoruz. Biz temelleri sağlam köklü bir aileyiz biz Saadet ailesiyiz. Teşkilat üyelerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle, gençlik ve kadın kollarıyla il ve ilçe teşkilatlarıyla genel merkez ve genel başkanımızla bir bütün kardeşler topluluğuyuz bu birlikteliğin bir örneğini bugün burada yaşıyoruz” dedi.