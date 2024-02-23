Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Spor İhtisas takımı birinciliği kazandı.

Amasya’da yapılan Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonasında 24 takım mücadele etti.

Çorum Spor İhtisas kulübü antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Muammer Kaya ve Derya Bilgili yönetiminde Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek ve Yağmur Yeşil’li kadrosu ile grubunda Batman Petrol, İstanbul Büyükşehir Belediye B ve Mav Ege İzmir takımlarını 3-0 yenerek yükseldiği çeyrek final maçında şampiyonanın iddialı takımı Merit Grup Mardin takımını nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek finale yükseyen Çorum Spor İhtisas takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor A takımı önünde de zorlanmadan 3-0 galip gelerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Şampiyonası takım müsabakalarının ardından tek erkekler, tek bayanlar, ve çift mix kategorilerinde yapılacak müsabakalar ile pazar günü sona erecek.

Gençlikspor erkekleri Türkiye dördüncüsü

Kulüplü Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor erkek takımı dördüncü oldu.

Halil İbrahim Zer, Ege Bolat, Umut Baha Dursun ve Ali Sait Akdoğan’lı kadrosu ile zorlu rakiplerini geride bırakarak dördüncü oldu.