Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Gençlik Haftası, Okul Spor Faaliyetleri ve Yaz Spor Okulları planlamaları hakkında geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Cemil Çağlar başkanlığındaki toplantıya Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri’nin katılımı ile yapılan toplantıda Gençlik Haftası, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları, Okul Sporları faaliyetleri, Bakanlık ve Uluslararası projelerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki ay açılması planlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okullarının planlaması hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Gençlik Haftası kutlamalarının en güzel şekilde geçmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını istedi.

Çağlar Gençlikspor Yaz Spor Okullarına katılımın her geçen yıl arttığını bu yılda artmaya devam etmesi için tüm kurumlar ile ortak hareket ederek en fazla sayıda çocuğa ulaşılmasını istedi.