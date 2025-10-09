Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Olimpik Yüzme Havuzunda masa tenisi çalışmalarını ziyaret etti.

Beraberinde Yurt Hizmetleri Müdürü ve Şube Müdürleri ile birlikte Olimpik Yüzme Havuzu altındaki salonda çalışmalarını sürdüren masa tenisi çalışmalarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında masa tenisi antrenörlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Müdürü Mustafa Demikıran sporcularla sohbet etti ve onların istekleri taleplerini dinledi ve tavsiyelerde bulundu.

İl Müdürlüğü olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Demirkıran minik sporculardan çok çalışmalarını ilimizi ülkemisi en güzel şekilde temsil etmelerini istedi.