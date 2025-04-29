Samsun’da yapılan Lisesi Gençler Puanlı Atletizm Grup birinciliğinde Çorum Spor Lisesi kız ve erkek takımları ikinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Hafta sonunda Samsun’da yapılan ve sekiz takımın mücadele ettiği grup birinciliğinde Genç Erkeklerde Samsun Gülizan Hasan Yılmaz Spor Lisesi 920 puanla birinci olurken Çorum Spor Lisesi 833 puanla ikinci Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi 811 puanla üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Genç kızlarda ise Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi 482 puanla birinci olurken, Çorum Spor Lisesi ise 317 puanla ikinci Tokat Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi 302 puanla ikinci üçüncülük kupasını aldı.

Spor Lisesi Erkek takımında Arde Peri 10 metre, 200 metre ve İsveç Bayrak Yarışında, Ömer Asaf Taşkoyun, 400 metre, 800 metre ve İsveç Bayrak Yarışında, Mustafa Güler 1500 metre ve 3000 metre yarışında, İbrahim Taha Koçak 110 metre engelli ve 400 metre engellide, Erkam Yıldırım yüksek atlama, disk atma, Muhammed Enes Yağmur Sırıkla Atlama ve Cirit Atma, Ahmet Karakaya Uzun atlama, Üç adım atlama ve İsviç Bayrak 300 metre, Ertunç aktan çekiç atma kategorilerinde yarıştı.

Spor Lisesi kız takımında Elif Koçak 100 metre, 200 metre ve İsveç Bayrak 100 metre. Emine Hatun Sarı, 400 metre, uzun atlama, isveç bayrak 300 metre, Sibel Çiçek 800 metre ve 1500 metre.

Beyza Çengel, 100 metre engelli ve 400 metre engelli, İsveç Bayrak 400 metre, Gülce Atal yüksek atlama, Hatice Sıla Uysal sırıkla atlama, Beray Kısacık üç adım atlama, Medine Gül Durmuş disk atma, Elif Eylül Bolat çekiç atma, Kübra Kabasakal İsveç Bayrak 200 metre yarışlarında mücadele ettiler.

Çorum Spor Lisesi ilk iki içinde yer alarak 24-25 Mayıs’ta Sivas’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyonada beş grup merkezinde ilk iki takım ile birlikte beş grup merkezinde en iyi üç takım ve KKTC’den gelecek bir takımla topla 15 takım Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.