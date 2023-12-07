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Spor Taban Birlikleri başkanları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve kurul üyeleri Özgür Demirci ve Gökhan Yumlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit katıldılar.

Ziyaret sırasında spor tabanbirlikleri temsilcileri amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Bugün düzenlenecek malzeme dağıtm töreni hakkında görüş alış verişinde bulundular. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise ziyaretlerinden dolayı Spor Taban Birlikleri başkan ve yöneticilerine teşekkür etti. Aşgın göreve geldikleri günden itibaren amatör spor için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek tüm camiaya destekleri için teşekkür etti.