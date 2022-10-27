Bocce’de bir altın bir bronz madalya

YÜKSEL BASAR

Uluslararası Bocce turnuvasında HE Kültürspor’lu sporculardan bir altın bir bronz madalya.

Antalya Kemer’de yapılan Uluslararası Bocce Turnuvasında HE Kültürspor’dan çift erkeklerde Muhammed Yasin Çinkaya ve Hasan Dündar altın madalya kazanırken çift kadınlarda ise Dilara Keçeci, Elif Akcan ikilisi ise üçüncü oldular.

22-25 Ekim tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan İnternational Uluslararası Bocce Turnuvasında Türkiye ile birlikte Letonya, Slovenya, Slovakya, Almanya, Fas, Cezayir, Japonya, Macaristan ve Çin’den sporcuların mücadele ettiği turnuvada çift erkeklerde HE Kültürspor’dan Muhammed Yasin Çinkaya ve Hasan Dündar ikilisi 123 takım ve 246 sporcunun mücadelesi sonunda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olarak birincilik ödülünün sahibi oldular.

Dilare Keçeci ve Elif Akcan’dan oluşan çift kadınlar kategorisinde ise 76 takımdan 152 sporcunun mücadelesi sonunda üçüncü olarak bronz madalyayı kazandılar.

Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak bu organizeye katılmalarında katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik Spor Şube Müdürü Rıfa Ceylan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, HE Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz’a sporcuları ve şahsı adına teşekkür etti.