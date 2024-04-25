Ahlatcı Çorum FK U 13 takımına yarı finale yükseldiği maçın ardından profesyonel takım oyuncuları Eren ve Masis’den tatlı ikramı.

Önceki akşam İtfaiye sahasında oynanan U 13 çeyrek final maçında Çorumspor ile karşılaşan Ahlatcı Çorum FK rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Maçı izlemek üzere kırmızı siyahlı takımın profesyonel kadrosunda yer alan Eren Aydın ve Masis Guluk maç sonunda minik futbolcuları soyunma odasında tebrik ettiler ve yarı finale yükselmeleri nedeni ile tatlı ikram ettiler.

Eren ve Masis yarı final maçında da başarılar dileğinde bulundular.