Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan Özel Öğrencilere forma jesti.

Geçtiğimiz hafta sonu kırmızı siyahlı takımın sahasında Adanaspor ile oynadığı maçı Başkan Oğuzhan Yalçın’ın misafiri olarak locada izleyen Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu Özel Sınıf öğrencileri maç sonunda kendisinden forma talep ettiler.

Başkan Yalçın, Özel Öğrencilerin bu talebini hemen yerine getirdi ve bedenlerine uygun olarak istedikleri renklerdeki formalarını yaptırarak okula gönderdi.

Okul yönetimi ve Özel Öğrenciler de Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a bu jesti için teşekkür ettiler. Özel Öğrenciler.