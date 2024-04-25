Samsun’da yapılan Liseli Genç Kızlar 3x3 Basketbol grup birinciliğinde Çorum Ada Koleji gruptan çıkarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

22-24 Nisan tarihlerinde Samsun’da yapılan 3x3 Liseli Gençler Basketbol grup birinciliğinde Çorum Ada Koleji antrenör Murat Çalışkan yönetiminde Rana Çetin, Nisanur Karaca, Cemre Malatyalı ve Damla Gürgen’den omuşan kadrosu ile mücadele ettiği grupta ilk maçında Kırıkkale’yi 11-9 ikinci maçında Sivas’ı 9-6 yenen Ada Koleji gruptan yarı finale yükseldi.

Çapraz maçında diğer gruptan gelen Ordu ile girdiği zorlu mücadeleyi 7-5 kazanan Ada Koleji kız takımı ilk ikiyi garantileyerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Dün sabah sıralama maçında Amasya ile karşılaşan Ada Koleji rakibini 10-5 yenerek finale yükseldi.

Final maçında Samsun ile karşılaşan Ada Koleji kız takımı rakibine 13-8 yenilerek grup ikincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Ada Koleji kız takımı İzmir’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.