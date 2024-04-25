Ahlatcı Çorum FK pazar günü Erzurumspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı siyahlılar çalışmada Erzurumspor maçının oyun taktiğini çalıştı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından beşe iki çalışma yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra kalesiz oyun oynattı.

Oldukça neşeli geçen kalesiz oyunun ardından ise çift kale maçında oyun oynatan Teknik Direktör Serkan Özbalta Erzurumspor maçının oyun taktiğini çalıştırdı.

Özbalta çift kale sırasında rakibin oyun taktiği konusunda mevkisel uyarılarda bulundu ve futbolculara dikkat etmeleri gereken konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ahlatcı Çorum FK Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.

Öte yandan kırmızı siyahlı takım dün 12’de yapılan antrenmanın ardından öğleden sonra tesislerde teknik heyetin tam kadro katılımı ile bir toplantı yaptı.

Bu toplantıda rakibin analizi yapıldı bilgiler verildi.

Çorum FK Erzurum’a uçacak

Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor maçı seyahat programı belli oldu.

Kırmızı siyahlı takım yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanacak kadro saat 07.30’da otobüs ile Ankara Esenboğa havaalanına gidecek.

Kırmızı siyahlı takım saat 12 uçağı ile Ankara’dan Erzurum’a uçacak.

Kırmızı siyahlı takım pazar günü saat 16’da Erzurumspor ile oynayacağı maçın ardından saat 22’de Erzurum’dan uçakla Ankara’ya ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.