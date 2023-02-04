Bursaspor:0- Çorum FK:3⚽ canlı izle

Çorum FK ligin 22. hafta maçında Bursaspor deplasmanında galibiyet arıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Çorum FK, bu maçı da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Karşılaşma Muğla bölgesi hakemi Tayfun Sarı'nın düdüğü ile başladı.

Maçı canlı izlemek için tıklayın

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 8: Çorum FK gole çok yaklaştı. Serkan Yavuz'un ortasında ceza sahası içinde Hurşit Taşcı topa gelişine sert vurdu, yüzde yüzlük golü kaleci önledi.

DAKİKA 10: Bursaspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

DAKİKA 11: Çorum FK, yine yüzde yüzlük gol pozisyonundan yararlanamadı. Murat Yıldırım sert şutuna kaleci izin vermedi.

DAKİKA 13: Çorum FK, maça çok etkili başladı. Serkan Yavuz'un ortasında Sinan topa dokunmadı ceza sahası içinde arka tarafta top Hurşit önünde kaldı. Hurşit'in vuruşunda kaleci Deniz yine gole izin vermedi.

DAKİKA 34: Çorum FK, inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Ceza sahası içinde Selim'in kale dibine çıkardığı pasta Suat Kaya çok müsait bir pozisyonda topu dışarı vurdu.

DAKİKA 45: Çorum FK, çok tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hurşit, topu farklı şekilde auta vurdu.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

⚽'DAKİKA 54: Çorum FK, aradığı golü 54.dakikada buldu. Sol kanattan Hurşit hızla ceza sahası içine kadar girdi. Yerden vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topu Selim Ilgaz tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 65: Bursaspor ilk kez tehlikeli bir pozisyon buldu. Serbest vuruşta ceza sahası içinde Bursaporlu futbolcunun vuruşuna kaleci Ali Türkkan izin vermedi.

⚽'DAKİKA 69: Çorum FK, kornerden golü buldu. Gökhan'ın korner vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sinan topu arkaya aşırdı. Arkada Suat Kaya sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.0-2

⚽'DAKİKA 73: Erkan Kaş'ın nefis pasında ceza sahası içinde Gökhan topla buluştu. Gökhan'ın yerden ortasında Suat Kaya boş topu ağlara gönderdi. 0-3

MAÇ SONA ERDİ.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023, 16:19