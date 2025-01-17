Çorum Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan ve izlenme rekorları kıran Squid Game dizisini konu alarak esprili bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda yere çöp atan vatandaşın karşısına 'Squid Game' dizisinin pembe giyen askerler çıktı.

Askerleri görünce yere attığı çöp şişesinin alarak hızla uzaklaşırken, pembe askerler yere çöp atan kişiyi böyle kovaladı.

Belediyenin hem esprili hem de mesajlı çöp videosu beğenilirken, belediyeden yapılan açıklamada; "Temizlik kırmızı çizgimiz. Bizimle oyun olmaz." denildi