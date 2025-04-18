Sungurlu Belediyesi ekipleri isale hattında meydana gelen su arızasını hızlı bir şekilde tamamlayarak 1 günlük su kesintisinin önüne geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kırıkkale-Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı inşaatı dolayısıyla zarar gören isale hatlarımızın tadilatı ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde tamamlanarak yaşanacak olan 1 günlük su kesintisinin önüne geçildi.

İnşaat çalışmaları dolayısıyla 2 farklı noktada zarar gören isale hattımızın onarım çalışmaları tamamlanarak gelen suyun depolara aktarımı sorunsuz bir şekilde sağlanıyor." ifadeleri paylaşıldı.