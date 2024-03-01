Çorum İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ve beraberindeki heyet ile Çorum'da kamu kurumları temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, su kütlelerinin miktar ve kalite olarak korunması, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin yeterliliği ve uygun koşullarda işletilmesi, taşkın riskleri ve su verimliliği konuları değerlendirilerek kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan planlamalar ele alındı.

Ayrıca, İl Su Verimliliği Planlarının hazırlanması için Çorum ilinin pilot il olarak belirlenmesi, organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB kapsamındaki uygulamalara yer vermesi başta olmak üzere su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin kararlar alındı.