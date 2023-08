Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürlüğünde yaptığı toplantıda şehrin emniyet ve asayişi ile ilgili konuları değerlendirdi.

Vali Dağlı, halkın can ve mal güvenliğini bozanlara göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, “Tüm emniyet, jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz” dedi.

Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelişinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, müdür yardımcıları ve birim amirleri tarafından karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet yetkilileri ile bir araya gelerek Çorum’un emniyet ve asayişi konularında detaylı bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Vali Dağlı, Çorum’da önceliklerinin emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek olduğunu kaydetti.

Toplantıda, emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek konuları üzerinde önemle durarak, öncelikli olarak yapılacak çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Vali Dağlı, “Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi emniyet ve asayiş hizmetlerinde de vatandaş odaklı çalışacağız. Bunun için, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç olaylarının önlenmesine, suçluların yakalanmasına yönelik Çorum’un her noktasında özellikle şehrimizin merkezinde şok uygulamalar yapacağız.

‘KURAL TANIMAYAN ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDECEĞİZ’

Yüksek sesle gürültü yaparak halkımızı rahatsız eden modifiye edilmiş, muayenesi geçmiş, kural tanımayan araçları trafikten men edeceğiz. Okul geçitleri ve ışıksız yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmeyen, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemleri süratle uygulayacağız. Meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşamasının önüne geçebilmek adına trafik uygulama ve kontrol noktalarında sıkı denetimler gerçekleştireceğiz” dedi.

‘HALKIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ BOZANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

Gençlerin geleceğini karartan, onları zehirleyen tüm zehir tacirlerini bitirmek üzere kararlı bir çalışma başlattıklarının altını çizen Vali Dağlı, “Çağımızın en tehlikeli vebası olan uyuşturucu konusunda ilimizin her bir metrekaresi temiz ve güvenli ortamlar olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Günün her saatinde ve ilimizin her noktasında suçu önleyici tedbirler alınarak kamu düzeninin korunması ve halkımızın güvenliğinin sağlanması bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara göz açtırmayacağız. Tüm emniyet, jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Çorum’u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapmakta kararlıyız. Tüm çabamızla bu hedefe ulaşmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet ve jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Çorum’da görev yapacağım süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimin bilinmesini istiyorum. Bu değerlendirme toplantımızın asayiş suçlarının önlenmesine, olayların aydınlatılarak faillerin yakalanmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tüm Çorum’lu hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”