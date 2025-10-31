Kadınlar Voleybol 2. liginde altıncı hafta maçları oynandı. Üç temsilcimizden kazanan tek takım Osmancık Belediyespor olurken diğer iki temsilcimiz ise ligin namağlup iki takımı karşısında tutunamadılar.

Osmancık Belediyespor, Hopa Belediyespor deplasmanında rakibine fazla şans tanımadı 25-16, 25-14 ve 25-18’lik setlerle 3-0 yenerek ligdeki çıkışını devam ettirdi.osmancık Belediyespor bu galibiyet ile üçüncü üç puanını alarak 9 puanla dördüncü sıraya yükseldi,

Çorum Arenaspor grubun namağlup takımı Semt Asansör Bordo Mavi61 deplasmanında rakibi önünde fazla varlık gösteremedi 25-15, 25-14 ve 25-12’lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Çorum Voleybol ise grupta liderlik mücadelesi veren Samsunspor önünde 25-11, 25-10 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup oldu.

Ligde yedinci hafta maçları pazar günü oynanacak.