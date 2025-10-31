Kahramanmaraş’ta yapılan 1. Karakucak Dünya Güreş Şampiyonasında Çorumlu antrenör İlyas Güneş birincilik kupasını kaldırırken, 90 kiloda mücadele eden Fatih Erdin ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

16 ülkeden sporcuların mücadele ettiği Dünya Şampiyonasında Türkiye tüm sıklerde topladıığı 90 puanla takım birinciliğini kazanırken İran 47 puanla ikinci Azerbaycan ise 46 puanla üçüncü oldu. Milli takım teknik heyetinde görev yapan Çorumlu antrenör İlyas Güneş birincilik kupasını kaldırdı.

Şampiyonada 90 kiloda mücadele eden ve uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden güreşe dönen Çorumlu pehlivan Fatih Erdin ise finale yükseldi. Final maçında minder de milli takımda rakip olduğu Osman Göçen’e yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.