Kadınlar Voleybol 2. liginde iki Çorum takımı Arenaspor ile Çorum Voleybol arasındaki maçtan 3-0 galip ayrılan Arenaspor üç puanın sahibi oldu.

İlk haftayı maç yapmadan geçen Arenaspor ilk maçında Rize deplasmanından üç puanla dönen Çorum Voleybol arasındaki maç Atatürk Spor Salonunda oynandı.

Çorum Arenaspor takımı baştan sona üstün götürdüğü maçta ilk seti 25-16 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibin direncini erken kıran ve peş peşe bulduğu sayılarla farkı açan Arenaspor bu seti de 25-9’luk skorla kazandı.

Üçüncü sette Çorum Voleybol’un sete ve maça ortak olmasına final bölümünde izin vermeyen Arenaspor seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak sezona üç puanlık galibiyet ile başladı.