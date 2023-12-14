Tahmini Okuma Süresi: dakika

2. Voleybol Liginde ilimiz temsilcilerinin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Osmancık Belediyespor - İskofyaspor maçını Hasan Olgun, Sungurlu Belediyespor- Yedidağspor maçını Can Acar yönetecek.

Kadınlar 2. liginde ikinci devrenin ikinci maçında pazar günü Osmancık Spor Salonunda Osmancık Belediyespor ile İskofyaspor arasındaki maçta Hasan Olgun’un yardımcılığını Eyüp Burak Cerit yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.

Ligde aynı puana sahip üçüncü ve dördüncü sıradaki iki takımın maçında kazanan play-off iddiasını devam ettirecek.

Erkekler 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un pazar günü Mahmut Atalay Spor Salonu’nda saat 14’de oynayacağı Yedidağspor maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını Burak Karaca yapacak.

Maçta gözlemci olarak ise Turgut Yıldırım görev yapacak.