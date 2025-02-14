Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) atandı.
HSK’ya atanan Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya, beraberinde Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ile Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, HSK'ya atanması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya'ya yeni görevinde kolaylık ve başarılar diledi.
Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ise Osmaniye Kadirli Sulh Ceza Hakimi Muhammed Fahrettin Güvenç atandı.
Editör: Yüksel Basar