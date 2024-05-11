Sungurlu-Alaca arasındaki karayolu için yapım ihalesi tamamlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede, Nurşah İnşaat AŞ yatırımın inşaatını üstlenecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sungurlu - Alaca karayolunun yapım ihalesinin yapıldığı öğrenildi.

Sungurlu-Alaca yolunun Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yol Yapım İkmal İşi ihalesinin sözleşme bilgileri yayınlandı. Sözleşmeye göre yatırımın inşaatını Nurşah İnşaat AŞ gerçekleştirecek. Yatırım (Çorum -Sungurlu) Ayr.- Alaca- (Yozgat -Sorgun) Ayr. Yolu km: 58+700-77+181 arasında inşa edilecek.